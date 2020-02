Premi: Excellent 2020 a ministro Lamorgese

#politica

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - “Da prima donna prefetto di Milano a capo del Viminale, Luciana Lamorgese porta avanti il suo mandato fedele ai valori che l'hanno sempre ispirata, prodigandosi, in particolare, per l'integrazione della diversità e per la sicurezza dei cittadini”. Questa la motivazione con la quale Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, è stata insignita del Premio Excellent 2020 nel corso della cerimonia di assegnazione a Milano. Il riconoscimento, giunto alla 25esima edizione, ideato dall'editore Mario Mancini e promosso dal magazine MasterMeeting, è riservato a imprenditori e manager del turismo e dell'ospitalità, ma anche a personalità di primo piano del mondo della politica, dell'economia, della cultura, dello sport e della solidarietà che si distinguono per il loro contributo alla valorizzazione e alla promozione del brand Italia nel mondo. In questa edizione, oltre al ministro dell'Interno, ricevono il premio il giornalista Vittorio Feltri, il regista Giuseppe Tornatore e il presidente di Enit, Giorgio Palmucci. Novità della venticinquesima edizione è il Premio Excellent 2020 per l'ambiente, assegnato quest'anno ad Accor, realtà del mondo alberghiero impegnata sul fronte dell'ecosostenibilità. Mentre l'Excellent per la ristorazione di qualità va ad Antonio e Nadia Santini, del Ristorante Dal Pescatore, Santini di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova.