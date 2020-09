Ponte Messina: sindaco De Luca, 'pista ciclabile? Più realistici gli asini volanti...'

#cronaca

Palermo, 3 set. (Adnkronos) - "La pista ciclabile sul Ponte di Messina? Penso che sarebbe molto più affascinante e più realistico pensare agli asini volanti che attraversano lo Stretto di Messina, come tutti quegli asini politici che in questi decenni hanno ipotizzato, anzi hanno prospettato la realizzazione del ponte che poi purtroppo, per varie vicissitudini, ha semplicemente prodotto centinaia di milioni di euro di danni". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Messina, Cateno De Luca, commentando la proposta lanciata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che attraverso un tweet ha annunciato l'istituzione di una commissione sul collegamento Sicilia-Calabria parlando anche di un collegamento "con una pista ciclabile". "Quella del ponte è rimasta una chimera, oggi corroborata dalle ulteriori suggestive ipotesi del tunnel sottomarino e anche sottomarini a caccia di pescespada...", aggiunge De Luca.