Ponte Genova: Fico, 'simbolo ripartenza ma resta ferita'

#politica

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sono a Genova per l'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera. Un impegno che lo Stato ha assunto e che ha rispettato nei confronti della città, ma anche il simbolo di una ripartenza. Abbiamo dato una risposta pronta, dimostrando che quando c'è una volontà del sistema Paese si possono raggiungere anche risultati complessi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Ma oggi -aggiunge- il pensiero va a chi perse la vita quel 14 agosto 2018. E ai loro cari, a cui rinnovo tutta la vicinanza delle istituzioni. Il loro dolore è il dolore di tutta la nostra comunità. Il crollo del ponte Morandi, quella giornata, sono una ferita profonda per la città di Genova e per tutto il nostro Paese".