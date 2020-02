Palermo: visita in città per il nuovo comandante interregionale Culqualber

#cronaca

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - Visita a Palermo per il nuovo comandante interregionale 'Culqualber', con competenza sui carabinieri di Sicilia e Calabria, generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio. Il generale si è recato presso il comando Legione Carabinieri Sicilia, dove è stato ricevuto dal comandante generale di Divisione Giovanni Cataldo, e ha reso gli onori alla bandiera di guerra del 12° Reggimento Sicilia, firmato il libro d'onore e incontrato una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado, della Legione e degli altri Reparti mobili e speciali operanti in Sicilia, oltre ai delegati della rappresentanza militare e all'Associazione nazionale Carabinieri. Il generale Burgio ha anche rivolto apprezzamenti ai carabinieri presenti per l'attività svolta sul campo. Questa mattina, il generale ha anche visitato la stazione di Palermo San Filippo Neri, con competenza sul quartiere Zen, incontrato le alte cariche civili e militari cittadine e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa.