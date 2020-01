Palermo: Gdf sequestra tre traghetti e 3,5 milioni euro a Caronte&Tourist

#cronaca

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Pef di Messina, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Gip del Tribunale di Messina con il quale è stato disposto il sequestro di tre navi traghetti della Caronte&Tourist Isole Minori Spa e somme di denaro pari a 3,5 milioni di euro. Si tratta del sequestro preventivo delle navi-traghetto “Pace”, “Caronte” e “Ulisse”, attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica. Segnalati all'Autorità giudiziaria anche L.G., 56 anni, E.B., 48 anni e V.F., 56 anni, con ruoli di amministrazione nella Navigazione Generale Italiana S.p.A. e nella Caronte & Tourist. I reati ipotizzati sono quelli di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana. La Navigazione Generale Italiana (N.G.I.) S.p.A. si era aggiudicata nel 2015 il lotto II (Trapani-Isole Egadi) del bando di gara della Regione Siciliana (Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità) per il servizio di collegamento marittimo per cinque anni tra la Sicilia e le sue isole minori. Il valore del lotto II era di circa 15,9 milioni di euro, con aggiudicazione, tramite significativo ribasso, a 5,3 milioni di euro.