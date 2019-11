Palermo: caso Arata, Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Lo scorso giugno, quando venne arrestato Paolo Arata, il Presidente della Commissione antimafia all'Ars Claudio Fava, convocò due assessori e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. L'organismo parlamentare aveva deciso di convocare Alberto Pierobon, l'assessore regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità, ma anche l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, il responsabile del Territorio Toto Cordaro e, appunto, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Le audizioni nacquero proprio dall'inchiesta su Paolo Arata, ex consulente per l'Energia della Lega ed ex deputato di Forza Italia arrestato per intestazione fittizia, con l'aggravante di mafia, corruzione e autoriciclaggio. Le carte dell'inchiesta avevano fatto emergere l'esistenza di telefonate fra Arata e alcuni assessori regionali (non indagati ndr) e l'antimafia ha voluto vederci chiaro. Si tratta della stessa inchiesta che ha portato in cella il capo del Genio civile di Palermo, per presunti illeciti compiuti proprio durante il precedente incarico alla Regione.