Palermo: a rischio licenziamento sei lavoratori Villa Serena, sit in da domani a venerdì (2)

#economia, sindacato

(Adnkronos) - "La ditta non ha rispettato le norme del cambio appalto e per questo chiediamo all'amministrazione di Villa Serena di vigilare sulla corretta applicazione della normativa del codice degli appalti e sul rispetto della clausola di salvaguardia che tutela i lavoratori nel subentro tra le imprese - affermano Alessia Gatto (Filcams Cgil), Mimma Calabrò (Fisascat Cisl) e Marianna Flauto (Uiltucs) - Abbiamo ribadito la necessità di un urgente incontro alla Cascina nella qualità di azienda subentrante perché non si possono lasciare a libera interpretazione le norme contrattuali, ancor più che eventuali unilaterali determinazioni ricadrebbero sui lavoratori e sulle loro famiglie che si vedrebbero senza più alcun reddito".