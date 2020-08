Omofobia: Calabria (Fi), 'no a legge ideologica e illiberale'

#politica

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il nostro ordinamento giuridico sanziona già ogni comportamento illecito nei confronti della persona, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale. Le lesioni personali, l'ingiuria, la diffamazione, le molestie sono reati specificatamente contemplati dal codice penale. Per questo, pur rispettando le diverse sensibilità all'interno del mio movimento politico, ho accolto con grande favore il chiaro e netto ‘no' di Forza Italia a una legge ideologica e illiberale perché sconfinerebbe nel reato di opinione". Lo ha affermato Annagrazia Calabria, di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera durante la discussione generale sul ddl Zan. "Per noi -ha aggiunto- la stella polare è la libertà, in tutte le sue forme, prima fra tutte libertà di pensiero e di espressione. In un momento drammatico per il Paese, davvero la maggioranza non ha nulla di più importante da portare in Parlamento? Questa legge non è solo liberticida e ingiusta ma anche fuori contesto e fuori tempo".