Mostre: a Gela si racconta il mito di Ulisse e la Sicilia

#cultura, mostre

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Sarà Gela ad ospitare, da agosto a novembre, una grande mostra sul mito di Ulisse e la Sicilia. L'esposizione sarà organizzata dalla Regione siciliana, in collaborazione con i Musei San Domenico, la Cassa dei risparmi e il Comune di Forlì. Sabato 15 febbraio aprirà invece i battenti, in Emilia Romagna, la mostra 'Ulisse, l'arte e il mito' alla quale la Sicilia sta fornendo reperti archeologici provenienti da vari musei regionali. Per quattro mesi, fino a giugno, saranno esposti anche alcuni pezzi della Nave arcaica rinvenuta nei fondali di Gela. I reperti saranno poi conservati nel nuovo Museo del mare di Bosco Littorio per il quale il governatore Nello Musumeci, nei giorni scorsi, ha consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria.