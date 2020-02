Milleproroghe: Confedilizia, 'bene cedolare secca per comuni calamitati'

#economia

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "L'estensione ai Comuni colpiti da calamità naturali della cedolare secca del 10 per cento sugli affitti abitativi a canone concordato, sia pure con una limitazione per l'anno in corso, è una scelta di buon senso. Ne diamo atto alla maggioranza e al Governo e ringraziamo le forze di opposizione che si sono spese per ottenerla e che hanno consentito l'approvazione dell'emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma on. Lollobrigida e degli altri di identico contenuto". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.