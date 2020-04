Milano: F.Sala, 'ok cantiere M4 ma con dispositivi sicurezza'

#cronaca

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "Premesso che non siamo noi quelli che aprono o chiudono i cantieri, ma di fatto le attività essenziali e i cantieri strategici possono aprire ma con tutti i dispositivi di sicurezza". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, rispondendo a una domanda sulla riapertura di alcuni cantieri della Metropolitana M4 di Milano. "Se attuiamo protocolli con dispositivi di sicurezza allora possiamo stare tranquilli che il contagio viene contenuto. Non è lo stesso per chi esce tutti i giorni a fare la passeggiata o a fare la spesa”.