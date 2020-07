Milano: due adolescenti rubano bici e la mettono in vendita online, denunciati

#cronaca

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Due adolescenti di 14 e 15 anni sono indagati dalla polizia di Milano per aver rubato una bicicletta a Buccinasco (Milano) e averla messa in vendita online. La vittima, un cittadino italiano 55enne, dopo aver sporto denuncia in questura, si è accorto che nella stessa giornata la bicicletta era stata messa in vendita su un sito di e-commerce per la cifra di 250 euro. Il 55enne ha raccontato l'accaduto ai poliziotti del commissariato Porta Genova che hanno fissato un appuntamento con i 'venditori', fingendo di essere interessati. Sul posto si sono presentati i due ragazzi con la bicicletta rubata e alla vista degli agenti hanno ammesso il furto e l'annuncio di vendita.