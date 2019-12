Milano: 7 quartieri in bando Reinventing Cities, verso 1.600 nuovi alloggi

#cronaca

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Piazzale Loreto, il nodo di interscambio Bovisa, lo scalo ferroviario di Lambrate, aree in via Monti Sabini e a Crescenzago, l'area dell'ex Macello e le Palazzine Liberty di viale Molise. Sono le sette aree con cui Milano partecipa alla seconda edizione di “Reinventing Cities”, il bando internazionale promosso da C40 Cities Climate Leadership Group che prevede l'alienazione di siti dismessi o degradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza. "Si tratta della prima applicazione concreta del Piano di Governo del Territorio appena approvato, non solo dal punto di vista delle norme, ma anche per gli obiettivi: incrementare l'offerta di case accessibili in affitto e rigenerare il territorio con interventi di elevata qualità ambientale", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran. In via Monte Sabini, Crescenzago e all'ex Macello, ad esempio, dovranno essere realizzati alloggi in edilizia residenziale sociale, in particolare in affitto, per rispondere alla domanda di casa a prezzi accessibili. Anche a Lambrate, come previsto dall'Accordo di Programma per la rigenerazione degli scali ferroviari, arriverà edilizia residenziale sociale in affitto e in vendita e alloggi per gli studenti a prezzi accessibili. Nelle Palazzine Liberty potranno nascere servizi per tutto il quartiere e la città. "Con questi progetti stimiamo di arrivare ad avere circa 1.600 alloggi nuovi alloggi in edilizia residenziale sociale e circa 120 in edilizia popolare, da destinare a giovani famiglie, studenti e persone in difficoltà", spiega Maran.