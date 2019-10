Migranti: Sea Watch, 'salvataggio subito se europei, è razzismo istituzionale'

#cronaca

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Se sull'imbarcazione in difficoltà ci fossero stati europei non avrebbero dovuto aspettare così a lungo. È razzismo istituzionale. Fortunatamente il nostro equipaggio è stato in grado di ritrovare il gommone questa mattina e coordinare un salvataggio con gli amici di Open Arms". Così su Twitter Sea Watch Italy.