Migranti: Mare Jonio soccorre 95 persone, appello al Governo

#cronaca

Palermo, 26 giu. (Adnkronos) - La nave Mare Jonio in soccorso a un gommone con 95 migranti a bordo. Ne da notizia a stessa im barcazione di Mediterranea Saving Humans, su Twitter. "Alle 12.22 di oggi la nostra #MareJonio è stata allertata da @alarm_phone sul caso di un gommone in difficoltà con 95 persone di cui 8 bambini e 20 donne, una delle quali ha appena partorito a bordo. Ci stiamo dirigendo sull'obiettivo che si trova ora a circa 80 miglia da noi", dice Mare Jonio. Che ora si rivolge al governo per chiedere aiuto.