Messina: Bicchieri (Cisl Fp), 'Primariato infermieri traguardo di civiltà e dignità'

#cronaca

Palermo, 29 giu. (Adnkronos) - "L'Asp di Messina è la prima in Sicilia a riconoscere dignità professionale alle professioni infermieristiche. L'azienda sanitaria peloritana, infatti, riconosce il primariato per gli infermieri con un atto deliberativo attraverso il quale viene assegnata l'Uoc della dirigenza delle professioni sanitarie ed ostetriche". E' quanto si legge in una nota. "Un grande traguardo di civiltà e soprattutto di dignità per l'intera categoria professionale infermieristica», sottolinea la regionale organizzativa della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, "raggiunta per la prima volta in Sicilia grazie all'Asp di Messina".

"A coronamento di una eccellente carriera nella professione infermieristica Carmelo Spina è stato designato dirigente delle Uoc delle professioni sanitarie". "Lo consideriamo uno slancio in avanti per tutta la categoria – conclude la Bicchieri – e gli auguriamo buon lavoro".