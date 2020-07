Marche: Salvini, 'no aiuti a terremotati non sia ritorsione sinistra'

#politica

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “I cittadini marchigiani stroncano il Pd: il governatore Luca Ceriscioli è terzultimo nel gradimento dei presidenti di Regione. Peggio di lui solo altri due campioni della sinistra come Emiliano e Zingaretti. Spero solo che la bocciatura da parte della maggioranza di governo del pacchetto di interventi per il sisma 2016 non sia l'antipasto delle ritorsioni della sinistra contro i marchigiani. Siamo pronti a offrire alle Marche il buon governo della Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la classifica pubblicata da Il Sole 24Ore di oggi.