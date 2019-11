Manovra: Sicilia e Sardegna chiedono misure compensazione per insularità

#economia

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - La Regione Siciliana e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un documento comune sull'insularità "con lo scopo di richiedere misure concrete di compensazione nella legge di bilancio per il 2020 e nell'ordinamento fiscale". Il documento è stato presentato dal vicepresidente della Regione Gaetano Armao nel corso di un'audizione alla Commissione Finanze della Camera e ieri alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. La richiesta è quella di riequilibrare gli svantaggi conseguenti alla condizione di insularità come previsto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come stabilito da una recente sentenza della Corte Costituzionale che sancisce la necessità di tenere conto dei costi dell'insularità nel determinare i rapporti finanziari tra una regione insulare e lo Stato.