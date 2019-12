Manovra: Lega, bugie a peso d'oro, Governo tassa anche benzina

#economia

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Il governo delle bugie e delle tasse non si smentisce. La benzina con Conte, Renzi e Zingaretti costerà di più. Ancora una volta gli italiani sono stati presi in giro da un governo che ad ogni pieno di benzina farà cassa. Ma non erano loro che erano che si erano accordati per non toccare le clausole di salvaguardia e non aumentare le tasse? Fatto sta che dal 2021 le accise sui carburanti saranno aumentate. Chissà se Conte avrà il coraggio di negare anche quest'altra triste verità? Bugie, bugie, bugie". Così i presidenti dei gruppi della Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.