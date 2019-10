Manovra: Di Maio, fondo rimpatri di circa 20-25 mln

#politica

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Una cosa importante è che anche il fondo rimpatri avrà circa 20-25 milioni di euro, che ci serviranno a chiudere gli accordi di rimpatri nei paesi di provenienza, come la Tunisia e altri, con cui potremo avere i fondi per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo e li potremo finanziare direttamente con un fondo rimpatri modificato per riuscire a firmare gli accordi". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del vertice di maggioranza sulla manovra.