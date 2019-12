Manovra: Cedral Tassoni e La Galvanina, 'sugar e plastic tax anacronistiche'

#economia

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Elio Accardo, amministratore delegato di Cedral Tassoni e Massimo Ambrosini, Ceo La Galvanina, manifestano la loro contrarietà verso due tasse che penalizzano chi produce, determinano la contrazione delle vendite, allontanano gli investimenti e mettono quindi a rischio 5.000 posti di lavoro. "Questa tassa anacronistica mette in grave difficoltà soprattutto le piccole medie imprese", sottolinea Elio Accardo, amministratore delegato di Cedral Tassoni. "Riteniamo, infatti, che non sia stata minimamente considerata dai legislatori la portata dell'impatto di queste due tasse. La situazione ci porta come azienda a una seria riflessione sul piano degli investimenti che, purtroppo, in parte sono già stati avviati. La parte restante è al momento bloccata. Nella nostra azienda oggi lavorano 26 dipendenti - continua Accardo - produciamo ogni anno 3,9 milioni litri di cedrata, toniche e linea Fiori e Frutti per un fatturato di 9,9 milioni di euro".