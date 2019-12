Manovra: Bellanova, 'plastic tax non serve, fa male al paese'

#economia

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "La Plastic tax è una tassa che non serve, fa pagare un prezzo troppo alto al nostro sistema produttivo che sta cercando di essere sempre più competitivo". Lo ha detto a 'Sky TG24 Economia – L'intervista di Sarah Varetto' il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova parlando della plastic tax. "Se conosciamo il Paese e la collocazione del sistema produttivo – ha spiegato - sappiamo che la plastic tax è una tassa che fa male. Se viene tolta quella tassa aiutiamo il Paese a non pagare un prezzo troppo alto, per ricavare poche risorse ma che mettono in difficoltà un intero sistema produttivo".