Maltempo: Varese, disperso nel torrente, era con un amico a cercare funghi (2)

#cronaca

(Adnkronos) - L'uomo di 38 anni è residente in provincia di Como e il torrente è il Molinera, che scende verso il lago Maggiore. Sul posto i vigili del fuoco del nucleo Saf, spelo alpino fluviale, due squadre di terra e i volontari del soccorso alpino. Ora le ricerche sono state sospese per l'oscurità e riprenderanno alle prime luci dell'alba. Un presidio è stato allestito al Comune di Maccagno Tutta la zona del varesotto è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato frane e smottamenti. Un altro uomo è stato tratto in salvo, sempre dai vigili del fuoco, a Dumenza, mentre si trovava in una zona boschiva.