Maltempo: Prefetto Belluno, obbligo di gomme da neve o catene a bordo

Belluno, 11 nov. (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso con il quale segnala, tra l'altro, che, da domani, martedì 12 novembre sarà coperto con precipitazioni deboli al mattino, in intensificazione al pomeriggio, anche forti alla sera/notte, con neve in calo da 1400/1800 m a 1000/1200 su Dolomiti e a 1300/1400 m su Prealpi. Mercoledì neve forte nella notte in calo a 700/1100 m, poi SI attenua con limite in rialzo. Alla luce dello scenario previsionale, il Prefetto di Belluno, Francesco Esposito, ha disposto, a tutela della sicurezza stradale, l'obbligo di circolazione dei veicoli solo se muniti di pneumatici invernali o catene a bordo, lungo i tratti di strada: SP 347 del Passo Cereda e del Passo Duran, da Frassené a confine provincia; SP 346 del Passo di San Pellegrino, da Falcade a confine provincia; SP 641 del Passo Fedaia, da Sottoguda a confine provincia; SR 203 Agordina, da Caprile a bivio Cernadoi; SR 48 delle Dolomiti, da Auronzo a confine provincia passi Tre Croci, Falzarego, Pordoi; SP 619 di Vigo di Cadore, da Lorenzago a confine provincia; SP 30 Panoramica del Comelico, da Costalissoio a Costalta; SP 6 Danta, da Campitello fino ad incrocio con SP 532; SP 532 del Passo di Sant'Antonio, da Auronzo a Padola. E, ancora: SP 251 della Val di Zoldo e Val Cellina, da Zoldo Alto a Forcella Staulanza-Selva di Cadore-Colle Santa Lucia; SP 148 Cadorna, da Forcelletta a confine provincia; SP 244 della Val Badia, da Arabba a confine provincia; SS 51 di Alemagna, da Dogana Vecchia (Cortina d'Ampezzo) a confine provincia; SS 52 Carnica, da Padola a confine provincia e da Lorenzago a Passo Mauria; SP 24 Passo di Val Parola, dal confine provincia a Passo Falzarego L'ordinanza sarà in vigore a partire dalle ore 14 di martedì 12 novembre e fino alle 00.00 di giovedì 14 novembre. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade e le Forze di Polizia cureranno il monitoraggio delle arterie stradali di competenza, interessate dal provvedimento prefettizio e potranno adottare autonomamente eventuali, ulteriori, dispositivi di interdizione al transito ovvero, anche in via estemporanea, apposite deroghe all'obbligo di circolazione solo se muniti di dotazioni invernali, qualora le condizioni della viabilità o altre circostanze lo richiedano. Belluno 11 novembr