M5S: Patuanelli, 'Di Maio assolutamente non si deve dimettere, lo ha portato al governo'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Assolutamente no, Luigi Di Maio non deve dimettersi" da capo politico del Movimento 5 Stelle. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7. "Di Maio - sottolinea - ha portato il Movimento 5 Stelle al governo grazie al suo lavoro e lavoro di una squadra di persone. Insieme a loro ha fatto cinque anni di grande opposizione al parlamento. Governare pone sempre un problema di consenso perché devi fare delle scelte ma in un anno e mezzo al Governo abbiamo fatto molto per esempio introducendo il Reddito di cittadinanza (Rdc). Una promessa elettorale che avevamo fatta". La Lega, invece, aggiunge, "ha parlato solo alla pancia dei cittadini" mente "noi ci siamo fatti carico di provvedimenti importanti". Il M5S, riferendosi alla riunione al Senato, aggiunge, "ha avuto anche negli ultimi 14 mesi precedenti dei momenti difficili. Ci sono state tensioni e criticità. Siamo un movimento eterogeneo dove non c'è un'ideologia politica che accumuna tutti e quindi a volte ci sono delle posizioni critiche da parte di alcuni colleghi". Il M5S, aggiunge, "è una forza politica giovane, ha solo 10 anni. E' penso che abbia inciso fortemente nel dibattito politico imponendo anche dei temi".