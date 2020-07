Lombardia: rosa camuna 'obbligatoria' su opere realizzate con risorse regionali

#politica

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - E' stato approvato un emendamento Lega alla legge di bilancio della Lombardia con cui diventa obbligo di legge porre la Rosa Camuna, stemma e bandiera della nostra Lombardia, su ogni opera o prodotto realizzato con contributi regionali. Primo firmatario è Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, che spiega: "Si tratta di un obiettivo di comunicazione istituzionale, non politico, teso alla diffusione della nostra bandiera lombarda anche al di fuori dei soliti canali formali utilizzati normalmente”. La presenza della Rosa Camuna su un prodotto o su qualsiasi tipologia di opera "varrà inoltre come marchio di qualità, in quanto va a indicare che si tratta di un lavoro che ha meritato di beneficiare di contributi regionali, erogati sulla base di un bando pubblico. La misura è ancora più significativa in vista di tutti gli investimenti che saranno effettuati grazie al “piano Marshall” da 3,5 miliardi di euro".