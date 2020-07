Lombardia: M5S, 'risorse bilancio spese male, non c'è strategia'

#politica

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "La gestione delle risorse in Lombardia, in linea con i modelli passati rivelatisi insufficienti ad affrontare l'emergenza, non può certo trovarci d'accordo. Le risorse vengono spese male e spesso non c'è nessuna pianificazione o strategia, per questo motivo abbiamo votato contro all'Assestamento al bilancio". Così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, spiegando il voto contrario del M5S in Consiglio regionale all'Assestamento al bilancio 2019. "Avevamo presentato settecento emendamenti in un'ottica di collaborazione volta alla difesa degli interessi e soprattutto della salute dei lombardi e - continua -siamo orgogliosi di aver portato a casa risorse extra in materia di sanità, imprese, viabilità e lotta alle mafie". In particolare, "siamo riusciti - spiega - a fare in modo di impegnare la giunta per la medicina territoriale, in particolare per cercare di mantenere il servizio che daranno le Usca anche dopo l'emergenza covid. È passata la nostra proposta di utilizzare Finlombarda come strumento dal quale far transitare i crediti di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici, attraverso la creazione di una piattaforma per la compravendita di crediti che possa agevolare le aziende a lavorare con gli stessi".