Letteratura: ai Premi Nobel Vargas Llosa e Aleksievic il Taobuk Award (3)

#cultura

(Adnkronos) - Terzo e non meno importante Taobuk Award per l'eccellenza letteraria va a Giorgio Montefoschi, premio Strega 1994, che ha colpito l'uditorio con il suo soffermarsi sul “Desiderio” (questo è il titolo del suo ultimo romanzo) di assoluto che caratterizza l'uomo. Da Montefoschi viene anche l'elogio della letteratura d'impegno civile “alla quale è più facile dare corso – ha sottolineato - laddove la tragedia di guerre e soprusi rende la politica argomento serio e contesto di riferimento. Non così in Europa e in genere nelle nazioni occidentali più ricche e in astratto più evolute: qui la politica è ridotta ad una commedia, una burletta, gossip. In questo senso autori come Llosa, Aleksievič o gli israeliani Oz e Yehoshua, tanto per fare alcuni nomi, hanno tra virgolette la “fortuna” di raccontare storie di gente comune ma da un osservatorio tragicamente e orrendamente connotato” . A consegnare il riconoscimento l'assessore regionale alla Cultura e all'identità Siciliana Alberto Samonà. Entusiasmo da stadio per il calabrese Brunori SAS, al secolo Dario, con i suoi brani che esaltano la più alta espressione cantautorale. Vincitore del Premio Tenco e del Nastro d'argento per la migliore colonna sonora, ha cantato e raccontato l'uomo, già evocato pochi minuti prima da Avati, che sa mettersi a nudo nella propria fragilità. A premiarlo con il Taobuk Award Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Ampio spazio anche rriva dunque al contest Taotim “Entusiasti digitali”, con Carlo Nardello, Chief strategy Customer experience and transformation officer TIM, che ha consegnato i premi a Emiliano Romeo (per la scrittura), ad Alessandro Di Francesco (per il video), a Clorinda Galasso per la fotografia. La serata di gala, uno spttacolo variegato ed saltante, è stato costruito come un format televisivo che andrà in onda in differita su Rai3 il 9 ottobre alle 23.15, per la regia di Marco Bonfante; a firmare i testi Federico Zatti e Valerio Callieri in collaborazione con Pala Rismini, direttore della fotografia Marco Lucarelli, direttore di scena Pippo Balistreri.