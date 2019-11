Legge elettorale: Lombardia approva adempimenti per referendum (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Nel corso del dibattito che ha approvato le integrazioni alla proposta del referendum, sono stati respinti oltre 30 emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Pollice verso anche per quattro ordini del giorno del Movimento cinque Stelle e uno del Partito Democratico. La Suprema Corte, ha spiegato in Aula la presidente della Commissione Affari Istituzionali, Alessandra Cappellari (Lega), ha invitato i promotori “a integrare la formulazione del quesito con integrale trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione”. E "ha proposto un titolo al fine di identificare meglio l'oggetto della consultazione, ossia ‘Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'". (segue)