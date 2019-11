Lavoro: Di Maio, 'Faremo riforma Centri impiego, entro fine anno assunzioni e software unico'

#politica

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "La riforma dei centri per l'impiego la realizzeremo, però ci scuserete se in 14 mesi non abbiamo ancora riformato una macchina che è stata per anni il bancomat della politica regionale. Ci abbiamo messo 1 miliardo, ma questa cosa dipende dalle Regioni". Così Luigi Di Maio durante un incontro pubblico ad Augusta. "Ci sono regioni che non volevano personale in più nei centri per l'impiego, una cosa assurda - ha aggiunto - ma per fine anno queste persone saranno assunte definitivamente e finalmente ci sarà un software unico nei centri per l'impiego".