L.elettorale: Nobili (Iv), 'Pd a rimorchio M5S e insieme a Salvini'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Per Italia viva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi vogliamo un sistema maggioritario in cui chi vince governa, il Pd smentendo la sua storia vuole il proporzionale, a rimorchio del M5S anche qui. E minacciano di farla con Salvini. Auguri”. Lo scrive in un Tweet il deputato di Italia viva Luciano Nobili, postando le immagini delle dichiarazioni del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a favore del maggioritario.