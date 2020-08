L.elettorale: Di Maio, 'nessun problema a votarla prima di referendum'

#politica

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Io credo che dopo il taglio dei parlamentari al Paese servirà una nuova legge elettorale. Comprendo le preoccupazioni del Pd, l'accordo era che contestualmente alla riforma avremmo cambiato le regole del gioco: legge elettorale e regolamenti parlamentari. Confido nel fatto che parlandoci, all'interno della maggioranza, troveremo una soluzione". E "noi non avremmo nessun problema" a votarla prima del referendum almeno in un ramo del Parlamento. Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'La Repubblica'. "Sono convinto -aggiunge- che le forze politiche di maggioranza sapranno trovare un punto di incontro. Abbiamo una coalizione di governo e facciamo una proposta. Poi vedremo chi vuole associarsi, ma partiamo dalla maggioranza".