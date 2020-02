Infrastrutture: Tar Lombardia 'blocca' lavori Vigevano-Malpensa

#economia

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Il Tar della Lombardia ha annullato la delibera del Cipe del 28 febbraio 2018 che stanziava 220 milioni di euro per le opere del primo tratto della Vigevano-Malpensa, fermando così i lavori della superstrada che avrebbe collegato le città del pavese all'aeroporti. I giudici si sono pronunciati ieri, rilevando irregolarità di carattere tecnico, Amareggiata Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. "Le obiezioni di natura tecnica - dice - potevano essere valutate con maggiore attenzione in un'ottica di sviluppo infrastrutturale e invece tutta o quasi l'azione dei Comuni di Vigevano, Abbiategrasso, Magenta, Robecco e di Regione Lombardia rischia di essere vanificata, mentre l'hub di Malpensa resta un punto di riferimento per tutto il nord del Paese senza adeguati collegamenti". Regione Lombardia dovrà valutare se e come ricorrere al Consiglio di Stato e il Governo "dovrebbe procedere nella stessa direzione". Di diverso orientamento è il Movimento 5 Stelle. "Il Tar dà ragione ai cittadini, la valutazione di impatto ambientale della superstrada Vigevano-Malpensa va rifatta e i finanziamenti programmati per l'opera annullati", dice l'europarlamentare del Movimento, Eleonora Evi. "Sono profondamente felice di questo risultato, ottenuto anche grazie alla petizione promossa nel 2017 dal Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. In quella sede sia la Commissione Petizioni del Parlamento europeo che la Commissione Europea riconobbero le argomentazioni sollevate dal comitato No Tangenziale Abbiategrasso, dai tanti cittadini e dai sindaci che si opponevano a questo scempio del territorio".