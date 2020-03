Infrastrutture: finanziata la Rg-Ct, Cgil e Fillea Sicilia 'ora velocizzare iter affidamento opera'

#cronaca

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Si sblocca finalmente una delle opere infrastrutturali più importanti per la Sicilia. E' un segnale positivo, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Adesso con lo stesso spirito occorre velocizzare l'iter per l'affidamento dei lavori, garantendo legalità, sicurezza e diritti". Lo dicono Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, e Mario Ridulfo, segretario generale della Fillea Sicilia, a proposito del finanziamento, nella seduta di oggi del Cipe, dell'autostrada Ragusa- Catania. "Questo risultato - aggiungono i due esponenti sindacali - è frutto dell'impegno e della lotta di tutti, delle istituzioni nazionali e regionali, dei sindaci, dei sindacati e di tutti i soggetti che in questi anni hanno continuato a pressare per la realizzazione dell'opera. Lo sblocco dei cantieri, il potenziamento delle infrastrutture, la creazione di lavoro - concludono - è quanto di più importante ci sia per la Sicilia, lo era prima e, soprattutto, ora che ci sarà da venire a capo di una crisi inedita".