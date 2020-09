Imprese: morto a 88 anni Edoardo Longarini, ex patron Ancona Calcio

#economia

Milano, 1 set. (Adnkronos) - È venuto a mancare oggi all'età di 88 anni l'imprenditore Edoardo Longarini. Lo annuncia la famiglia in un comunicato. Con la sua scomparsa, dice la nota, "se ne va un padre esemplare ed uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell'economia italiana nel dopoguerra. Una persona retta che fino all'ultimo ha amato la sua famiglia ed i suoi nipoti". Un uomo, continua la famiglia, "che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei suoi congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno ripristinati”. Longarini, nato a Tolentino, in provincia di Macerata, nelle Marche, è stato un imprenditore, costruttore e un dirigente sportivo: editore di un gruppo di gazzette del Centro Italia, è stato patron dell'Ancona Calcio, della Lodigiana Calcio e della Ternana.