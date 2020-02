Governo: Zingaretti, 'anche se attacchi, per noi no avversari in maggioranza'

#politica

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "C'è la necessità che, attraverso l'azione di governo, si apra una nuova stagione produttiva e sociale del Paese. Si affronti dopo la verifica questo grande tema: quali politiche mettere in campo per l'economia italiana". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del Pd. Lo diciamo, aggiunge, "in spirito di totale lealtà nei confronti del governo. Anche di fronte agli attacchi più scellerati, noi non abbiamo avversari dentro la maggioranza di governo".