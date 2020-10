Governo: Salvini, 'viviamo momento di sospensione democrazia'

#politica

Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "Viviamo un momento di sospensione della democrazia. Vi do la mia parola: non permetteremo a questi signori di tirare a campare per 2 anni, tenendo in ostaggio 60 milioni di italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.