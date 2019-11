Governo: Salvini, 'non dura, spero in primavera sussulto dignità'

#politica

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Io credo che non riescano ad andare avanti oltre qualche mese... Stanno litigando sulla manovra, su quota 100 ma adesso arriva la riforma della giustizia e la pensano in maniera opposta. Noi litigavamo, ma eravamo in due. Questi sono in 5 a litigare". Lo dice Matteo Salvini sul governo a Di Martedì su La7. "In primavera si voterà nelle Marche, in Puglia, in Toscana, in Campania, in Liguria, in Veneto... Io mi auguro che ci sia un sussulto di dignità. Spero che il bene del Paese e il futuro dell'Italia valgono più delle poltrone".