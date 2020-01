Governo: M5S, 'smontata fake news su Azzolina'

#politica

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "In questi giorni la nostra ministra Azzolina è stata accusata di aver copiato la propria tesi di laurea da alcune importanti testate giornalistiche italiane che hanno deciso di diffondere e cavalcare le bugie diffuse da Salvini, riguardo un testo, che altro non era che una relazione conclusiva del tirocinio della Siss". Così in una nota Vittoria Casa, portavoce del MoVimento in commissione Cultura, Scienza e Istruzione. "Nessuna tesi di laurea , come ha ribadito oggi la Ministra che ha replicato puntualmente alle accuse in un video sulla sua pagina facebook, bensì quattro frasi presenti nelle pagine introduttive della sua relazione che non contenevano altro che definizioni prese da manuali diagnostici. Addirittura si è parlato di plagio! Non avevamo dubbio che tutto questo fosse solo un'enorme fake news messa in piedi per strumentalizzare e attaccare gratuitamente un rappresentante del MoVimento 5 Stelle". "Dopo la puntuale replica della ministra, ora puntiamo ad andare avanti senza indugio per dare risposte al mondo della scuola. Si lavorerà come sempre, più forti di prima con tanti, tanti anticorpi che il MoVimento 5 Stelle ha sviluppato nei confronti di disinformazione e notizie false”.