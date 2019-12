Governo: Cdm alle 20, a odg Alitalia

#politica

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 20.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota. Questo l'ordine del giorno. Decreto-legge: misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - società aerea italiana s.p.a. e Alitalia cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria (Presidenza - Economia e finanze - Sviluppo economico). Decreto del presidente del Consiglio dei ministri: regolamento di organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli uffici di diretta collaborazione del ministro (Beni culturali); provvedimenti di Protezione civile a norma degli articoli 24 e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018; estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019. Deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio della Repubblica d'Albania; provvedimenti a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; proposta di scioglimento di due consigli comunali; proposta di proroga dello scioglimento di due consigli comunali; varie ed eventuali.