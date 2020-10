Fase 3: Conte, 'criticità ci sono ma Stato c'è'

#politica

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Le criticità ci sono ma lo Stato c'è. La crisi di liquidità non è stata tempestivamente sopperita con i nostri interventi anche perché c'è un problema di finanziamento che non può non chiedere l'intermediazione delle imprese bancarie. Continueremo a operare perché tutto il tessuto produttivo possa essere preservato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.