F1: Fontana, 'Gp Monza rappresenta ripartenza verso la normalità'

#sport, automobilismo

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - "Il Gran premio di Monza rappresenta la prova per la nostra ripresa. Un grande evento sportivo è la strada giusta per dimostrare come il popolo italiano voglia ritornare ad una normalità. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che con questo virus dobbiamo convivere, finché non ci sarà un vaccino dobbiamo avere chiaro quali sono i limiti che non dobbiamo superare. Riusciremo ad andare avanti con grande cautela, ma indispensabile tornare a vivere, anche se in modo diverso". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene a Milano alla conferenza stampa di presentazione del Gran premio d'Italia di Formula 1 in programma domenica 6 settembre a Monza.