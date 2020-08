F1: F. Sala, 'Gp Monza rappresenta ripartenza anche per Ferrari'

#sport, automobilismo

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - "La Ferrari a Monza dovrà far gioire la nostra gente che purtroppo non sarà presente sugli spalti, ma sarà degnamente rappresentata da 250 tra medici e infermieri che in questi mesi hanno combattuto in prima linea contro il Covid". Così il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala interviene a margine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in Piazza Città di Lombardia in occasione della presentazione del Gp Monza 2020 del prossimo 6 settembre. "Monza fa da apripista e sarà una gara in cui vogliamo vedere il rosso Ferrari in prima fila sin dal primo giorno di prove. Leclerc è la nostra speranza per poter ripetere il grande successo dell'anno scorso. Da Monza deve ripartire anche la Ferrari, con un guizzo che tutti gli sportivi appassionati di motori meritano", aggiunge. Curiosità finale sul nome della barca di Charles Leclerc. "Leclerc ha chiamato Monza la sua nuova barca? E' un nome che ormai è nel suo destino: Monza è la casa della Ferrari e il giovane pilota ha già dimostrato di saper fare grandi cose. Al Gp di Monza ci aspettiamo tutti una grande prova per far gioire un intero popolo che tanto ha sofferto in tutti questi mesi", conclude Sala.