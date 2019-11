Ex Ilva: Orlando, 'da Conte impostazione giusta'

#politica

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione Conte, la sua impostazione giusta. Lo scudo è un falso problema e comunque va ripristinato solo se da parte di Mittal ci sono garanzie a voler adempiere al contratto. Garanzie che ieri, nell'incontro a palazzo Chigi, non ci sono state visto che sono stati messi sul tavolo 5000 esuberi e non vuole bonificare l'altoforno". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, parlando con i giornalisti alla Camera. "Noi dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento a ripristinare lo scudo, se si creano le condizioni. Ma solo se si creano. Il punto centrale di questa vicenda sono i 5000 esuberi. O stiamo su questo o offriamo una sponda a Mittal. Perchè non gli puoi dare uno scudo se questo serve a rendergli più semplice il disimpegno". Ma i 5 Stelle ci staranno? "Mi sembra che oggi Patuanelli abbia detto in aula cose condivisibili e non scontate".