Eni: lancia la sfida 'Digital hr, innovare per crescere'

#economia

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Coinvolgere le persone Eni in un percorso di conoscenza e crescita, alimentare la qualità delle relazioni tra le persone e tra le persone e l'azienda, individuare strumenti innovativi per la loro gestione e la formazione continua. Sono questi i principali elementi su cui Eni ha deciso di lanciare la call for startup 'Digital Hr: Innovare per crescere', in collaborazione con Cariplo Factory, l'hub di innovazione che dal 2016 accompagna la crescita di talenti, innovatori e startup italiane a elevato potenziale. L'obiettivo di questa call è selezionare idee innovative su tre aree di interesse per Eni, che riguardano il processo di engagement e feedback, le soluzioni digitali per la gestione delle relazioni e il settore della formazione continua. Da sempre pioniere nel campo dell'innovazione, Eni ha deciso di essere tra le prime aziende a lanciare un progetto di open innovation nel campo delle risorse umane. Engage yourself, give and receive feedback, a questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali per innovare il processo di engagement e feedback in un'ottica di continuous process. Tali soluzioni supporteranno valutazioni e decisioni in ambito HR grazie alla misurazione e all'analisi della qualità delle relazioni interne, del network organizzativo e della vita professionale, e alla raccolta e analisi dei feedback su comportamenti e performance. Let the others know more about you, a questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali volte al miglioramento delle relazioni tra persona e azienda e persona/persona attraverso la raccolta e una più efficace analisi e rappresentazione di informazioni relative a esperienze e competenze professionali e non, motivazioni e ambiti di interesse formativo e lavorativo. Lo scopo è quello di migliorare la relazione con altri colleghi e con l'azienda, anche per la promozione di percorsi di sviluppo professionale e personale.