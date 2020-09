Editoria: Cdr 'Il Dubbio', da 'Il Fatto' cannonate contro nostri posti lavoro

#politica

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Un altro articolo-siluro da parte di colleghi. Cioè da parte del 'Fatto', perché un altro giornale che abbia avuto l'impudicizia di sparare cannonate contro i nostri posti di lavoro finora non si è visto. Il 'Fatto' ha questo primato". E' quanto si legge in una nota del cdr del quotidiano 'Il Dubbio'. "Il nostro -prosegue il comunicato- è un quotidiano che conduce battaglie politiche, innanzitutto in difesa dei diritti e delle garanzie, i valori dell'avvocatura di cui 'Il Dubbio' è espressione. Evidentemente c'è chi non sopporta giornali con idee diverse dalle proprie. Forse i colleghi del 'Fatto' non ci sopportano, non sopportano l'idea che noi del 'Dubbio' lavoriamo. E c'è da chiedersi come possa il cdr del 'Fatto' tollerare l'ennesimo attacco nei nostri confronti". "L'articolo apparso oggi sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, in cui si parla dei 'costi del personale' del 'Dubbio', fa ironicamente e inopinatamente riferimento ai 'nemici del populismo giudiziario'. I quali nemici non devono esistere. Deve esistere solo la giustizia usata come arma per distruggere. Rivendichiamo la qualità del nostro lavoro, la nostra professionalità, l'impegno per i diritti. Ci faremo una ragione -conclude la nota- del fatto che altri colleghi vorrebbero vederci sparire".