Dj morta: Procuratore Patti, 'turisti testimoni ci dicano quello che hanno visto'

#cronaca

Patti (Messina), 13 ago. (Adnkronos) - "Riteniamo che questi signori, oltre a essersi fermati sul luogo dell'incidente, abbiano iniziato anche delle ricerche scavalcando il guardrail. Quindi, ripeto ancora una volta, questi signori hanno compiuto un'opera meritoria, proseguano in quest'opera e ci dicano quello che hanno visto". Lo ha detto il Procuratore di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, parlando ancora con i cronisti delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele, di cui si sono perse le tracce. La famiglia di testimoni sarebbe del Nord Italia, in vacanza in Sicilia "con una berlina di grossa cilindrata grigio chiara". Ma di loro non si hanno più notizie perché non si trovano.