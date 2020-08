Dj morta: legale famiglia, 'autopsia non risolutiva, fratture in più parti del corpo'

#cronaca

Messina, 11 agiìo. (Adnkronos) - "Non è stata risolutiva l'autopsia sulla Dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte". Lo ha detto l'avvocato Pietro Venuti legale del marito della donna, Daniele Mondello dopo avere parlato con i periti e la consulente di parte. "Sono emerse delle fratture su più parti del corpo - ha detto - e che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma serviranno altri esami per capire cosa sia successo".