Dj morta: forse Viviana si è suicidata, 'non ha ferite da arma da fuoco o da taglio'/Adnkronos (3)

#cronaca

(Messina) - Il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso, si è fatto un'idea: "Secondo me nessuno si fa vivo perché nessuno ha visto Viviana Parisi, ecco perché nessun cittadino di Sant'Agata ha chiamato la Procura". In una intervista all'Adnkronos Bruno Mancuso si rivolge ai testimoni 'scomparsi'. E sempre a Sant'Agata c'è stato anche il 'buco' di 22 minuti tra il momento in cui è uscita dall'autostrada e il momento in cui poi è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo dove avrebbe dovuto comprare delle scarpe al figlio Gioele, di 4 anni, scomparso nel nulla. A Milazzo, anziché fermarsi come aveva detto al marito, ha imboccato l'autostrada in direzione Palermo ed è uscita allo svincolo di Sant' Agata, senza pagare il pedaggio.