Covid, nel Lazio altri 139 casi: 74 a Roma

#cronaca

Roma, 15 set. - "Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. "Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato", prosegue l'assessore. "Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunità del Perù, uno dalla Bolivia, uno dall'Argentina e uno dalla Calabria - continua D'Amato -. Sei i casi individuati dal medico di medicina generale. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei casi con link dalla Sardegna". (segue) "Nella Asl Roma 4 sono 3 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di otto casi di rientro, uno dal Trentino e sette con link alla comunità del Perù - precisa l'assessore -. Tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi con link dalla Sardegna. Uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette sono i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 22 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore". "Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi sei sono casi di rientro tre da Singapore, due dalla Lombardia e uno con link dalla Sardegna. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono due i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link ad un cluster di una festa privata e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati", conclude l'assessore alla Sanità della Regione Lazio. Nel Lazio ad oggi sono 4.997 i casi positivi a Covid-19, con 453 ricoverati, a cui si aggiungono 18 pazienti in terapia intensiva. Mentre sono 887 le persone morte con Covid. I pazienti in isolamento domiciliare sono 4.526, i guariti sono 7.559 e il totale dei casi esaminati è pari a 13.443.